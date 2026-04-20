Prefeitura baiana é investigada por câmeras que nunca foram instaladas

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Murilo Franca, prefeito de Irecê (PSB) - Foto: Reprodução | Instagram

A gestão do prefeito Murilo Franca (PSB) entrou na mira do Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) por possíveis irregularidades em contratos públicos.

A Justiça instaurou procedimento administrativo para apurar falhas na execução do sistema de videomonitoramento do município, contratado após o pregão presencial nº 019/2023.

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O foco da investigação é o vínculo com a empresa Eletroseg Segurança Ltda. Segundo os autos, há indícios de que os serviços do "Lote 02" — referentes à implantação das câmeras de videomonitoramento na cidade — não foram efetivamente executados, apesar de meses de formalização do acordo.

O MP-BAbusca verificar se houve pagamento por serviços não prestados, o que configuraria dano ao erário.

Legislativo

Além do Executivo, a Câmara de Vereadores também é alvo de fiscalização. Um inquérito que apura a regularidade de contratações feitas pela Casa teve seu prazo prorrogado por mais 90 dias.

A Promotoria segue realizando diligências para reunir provas e garantir a lisura nos processos administrativos de ambos os poderes.