POLÍTICA
Prefeitura baiana é investigada por câmeras que nunca foram instaladas
Foco da investigação é o vínculo com a empresa 'Eletroseg Segurança Ltda'
A gestão do prefeito Murilo Franca (PSB) entrou na mira do Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) por possíveis irregularidades em contratos públicos.
A Justiça instaurou procedimento administrativo para apurar falhas na execução do sistema de videomonitoramento do município, contratado após o pregão presencial nº 019/2023.
O foco da investigação é o vínculo com a empresa Eletroseg Segurança Ltda. Segundo os autos, há indícios de que os serviços do "Lote 02" — referentes à implantação das câmeras de videomonitoramento na cidade — não foram efetivamente executados, apesar de meses de formalização do acordo.
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O MP-BAbusca verificar se houve pagamento por serviços não prestados, o que configuraria dano ao erário.
Legislativo
Além do Executivo, a Câmara de Vereadores também é alvo de fiscalização. Um inquérito que apura a regularidade de contratações feitas pela Casa teve seu prazo prorrogado por mais 90 dias.
A Promotoria segue realizando diligências para reunir provas e garantir a lisura nos processos administrativos de ambos os poderes.
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