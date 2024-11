PM ouvirá testemunhas sobre caso de deserção de policial bolsonarista

Porciúncula é acusado de deserção pela PM da Bahia - Foto: Marcello Casal Jr | Agência Brasil

A Polícia Militar da Bahia notificou o capitão André Porciúncula Alay Esteves para comparecer à sessão de inquirição de testemunhas de sua defesa no caso da acusação do crime de deserção que a corporação atribui a ele.

Leia mais

>> PL Bahia entra em 'ebulição' e Eduardo Bolsonaro expõe deputado baiano

>> Eduardo Bolsonaro é sócio de defensor de golpe e ex-candidato baiano

A portaria convocando o oficial foi publicada na edição desta sexta-feira, 8, do Diário Oficial do Estado (DOE). A audiência será realizada no dia 18 de novembro.

Porciúncula ganhou fama em 2020, quando foi nomeado pelo secretário Especial de Cultura, Mário Frias, para o posto de Secretário Nacional de Fomento à Cultura durante o governo de Jair Bolsonaro. Ele ficou no cargo até 2022, quando saiu para se candidatar a deputado federal pela Bahia. O bolsonarista, entretanto, não foi eleito, mesmo recebendo 82.693 votos, mas continua como um dos principais apoiadores do ex-presidente no estado.

Conforme a publicação do DOE, o Termo de Deserção foi aplicado após Porciúncula ter deixado de se apresentar ao trabalho após licença para tratar de assuntos particulares, se ausentando entre os dias 25 de setembro e 4 de outubro de 2023. No documento, a corporação ressaltou que o comportamento seria algo recorrente.

“Para além disso, o aludido oficial permaneceu faltando a diversos expedientes, abandonando o serviço policial militar, em total descompromisso com PMBA”.

Esta não é a primeira vez que a PM lança uma ofensiva contra o militar bolsonarista. Em março do ano passado, o oficial também foi convocado para uma audiência de instrução por conta de críticas feitas ao então governador Rui Costa e ao comandante-geral Paulo Coutinho nas redes sociais.

O Portal A Tarde tentou contato com Porciúncula, mas não obteve sucesso. O espaço está aberto para manifestações.