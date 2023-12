'Podemos está 100% alinhado com o governo Jerônimo', diz João Bacelar | A TARDE

O diretório municipal do Podemos está de cara nova. Com aval do deputado federal Bacelar (PV), a sigla anunciou João Cláudio Bacelar, filho do parlamentar, como presidente da legenda na capital. Para as eleições 2024, o partido seguirá os passos do governador Jerônimo Rodrigues e apoiará o candidato indicado pela base governista estadual.

Nesse sentido, o novo mandatário, que também se lançará candidato a uma cadeira na Câmara Municipal de Salvador (CMS), garantiu que o Podemos está “100% alinhado com o governo Jerônimo Rodrigues”.

A confirmação da mudança de direcionamento da legenda afasta os três vereadores que compõem a sigla na Casa Legislativa do partido. O trio já manifestou o desejo de deixar a sigla, e já se movimentam para concretizar a mudança em abril, quando inicia a janela partidária. Questionado sobre o assunto, o novo presidente frisou que “ainda não conversou com os vereadores de mandato”.

Em conversa com o portal A TARDE, João Claudio Bacelar ainda refutou qualquer possibilidade dos parlamentares continuarem levantando a bandeira da sigla, no atual cenário político.

“Conversamos pessoalmente com o Raimundo Costa, Heber Santana e a Executiva, uma conversa tranquila e harmoniosa, e não houve nenhuma sinalização para a permanência dos vereadores de mandato”, contou.

Tanto Sidninho como Carolino e Ricardo Almeida, que integra a sigla devido a fusão com o PSC, atestam que vão permanecer na base de apoio ao prefeito Bruno Reis (União Brasil), natural candidato à reeleição. Sidninho, por sua vez, sonda os partidos PSDB ou Cidadania, para acompanhar o seu líder político, o presidente da CMS, Carlos Muniz (PSDB). Já Carolino estuda os partidos que deve se relocar e Ricardo Almeida analisa os cenários e deve discutir os assunto junto com o chefe do Executivo municipal, antes de tomar a decisão.

Com a saída dos vereadores, a sigla ficará aberta para a entrada de novos quadros. Deste modo, o partido almeja bancar três ou quatro novos vereadores para ocupar a cadeira da CMS em 2024.

“Penso que nós podemos eleger entre três a quatro vereadores. É uma meta bastante arrojada, mas vamos unir forças com Heber Santana e Raimundo Costa para elegê-los”, afirmou João Claudio Bacelar.

O deputado federal Raimundo Costa também foi procurado pelo portal, mas preferiu não se posicionar sobre o partido.