Prefeita de Bauru nomeia mãe como secretária municipal

A prefeita de Bauru, Suéllen Rosim (PSD), nomeou a própria mãe, Lúcia de Fátima Silva Rolim, como secretária municipal de Assistência Social. A nomeação foi publicada no Diário Oficial, nesta terça-feira, 7.

Lúcia já havia sido efetivada por decreto, no dia 2 de janeiro. No primeiro mandato da filha, ela ocupou a presidência do Conselho Deliberativo do Fundo Social do município localizado no interior de São Paulo.

Suéllen Rosim foi reeleita em primeiro turno nas eleições de 2024, com 53,73% dos votos. A prefeita, conhecida por seu alinhamento com pautas de direita e com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), tem 36 anos e está no seu segundo mandato.