EMBATE
Prefeito critica proposta para criar secretaria da Mulher: "Loucura"
Iniciativa foi protocolada pela vereadora Manu Resedá, aliada do gestor municipal
Por Rodrigo Tardio
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O prefeito de Conceição do Coité, Marcelo Araújo (União Brasil), subiu o tom ao comentar a proposta legislativa da vereadora Manu Resedá, correligionária da sigla, que sugere a criação da Secretaria Municipal da Mulher.
Em declaração recente, o gestor classificou a iniciativa como uma "loucura", expondo uma divergência pública dentro da base governista. Araújo justificou sua posição sob a ótica da responsabilidade fiscal e da estrutura administrativa.
De acordo com o prefeito, a abertura de uma nova pasta demandaria recursos e custos fixos que o município não comportaria no momento, defendendo que as demandas do público feminino podem ser assistidas pelas estruturas já existentes na prefeitura.
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Bastidores e repercussão
A fala do Executivo gerou desconforto no cenário político local, especialmente por partir de uma aliada de partido.
A vereadora Manu Resedá, defensora da pauta, sustenta que a criação da secretaria é um passo fundamental para a centralização e o fortalecimento de políticas públicas de proteção e fomento à autonomia das mulheres em Coité.
O que diz o prefeito
Em declaração nas redes sociais, o prefeito Marcelo Araújo (UB) defendeu o modelo de gestão descentralizada para o atendimento às mulheres em Conceição do Coité.
O gestor argumenta que a rede municipal já possui maturidade e capilaridade suficientes para enfrentar desafios como a violência de gênero e o suporte social.
A decisão de não expandir a máquina administrativa com uma nova pasta foi classificada por ele como um ato de "responsabilidade". Araújo sustenta que a eficiência do serviço público não depende da criação de cargos, mas do aprimoramento dos fluxos existentes.
Assista o pronunciamento:
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