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APROXIMAÇÃO

Prefeito de Cairu vê “virada de página” na relação com Jerônimo

Hildécio Meireles, do União Brasil, integra grupo que faz oposição ao governador

Redação
Por Redação
Jerônimo Rodrigues e Hildécio Meireles
Jerônimo Rodrigues e Hildécio Meireles - Foto: Divulgação

O prefeito de Cairu, Hildécio Meireles (União Brasil), integrante do grupo de oposição na Bahia, sinalizou na quinta-feira, 21, uma aproximação com o governador Jerônimo Rodrigues (PT) e afirmou que a relação entre o município e o governo estadual vive uma “virada de página”.

A declaração foi feita durante agenda no distrito de Torrinhas, no Baixo Sul, onde foi assinada a ordem de serviço para o início das obras da BA-884, estrada que liga a comunidade à sede de Cairu.

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Durante o evento, Hildécio destacou ainda os investimentos realizados pelo governo do estado na região e afirmou que o momento é de maior diálogo entre as duas gestões.

“Agora, com esse estreitamento de entendimento entre município e governo do estado, vamos de mãos dadas. Não apenas virar uma página, mas vamos ler um livro todo”, disse o prefeito.

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O evento contou com a presença de representantes do governo estadual e lideranças políticas locais.

A sinalização de Hildécio Meireles ocorre em meio ao movimento de prefeitos da oposição que vêm se aproximando do governador Jerônimo Rodrigues de olho nas articulações para as eleições de outubro deste ano.

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eleições Jerônimo Rodrigues

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