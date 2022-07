Prefeito de LEM se reúne com Leão e deputado Antônio Henrique

O prefeito de Luís Eduardo Magalhães, Junior Marabá, recebeu nesta segunda-feira, 11, o vice-governador João Leão, e o deputado estadual Antônio Henrique, todos do partido Progressistas.



Depois de uma reunião no gabinete do prefeito, eles seguiram para uma rádio local, onde concederam entrevista, acompanhados da vereadora Daiana Faedo (Patriota). Em seguida, os políticos participaram de um almoço com lideranças.

Marabá destacou que João Leão e Antônio Henrique gostam muito do Oeste da Bahia.

“Toinho, deputado pré-candidato a reeleição, tem trabalho prestado em Luís Eduardo Magalhães, através de diversas emendas, e sempre que procurado em Salvador nos recebeu muito bem”, disse Junior.

O prefeito também elogiou a atuação do vice-governador em benefício da cidade. “Se hoje Luís Eduardo Magalhães está sendo transformada, é porque Leão acreditou no nosso projeto. Além, é claro, de diversas outras contribuições, como a UFOB, a duplicação da BR na área urbana e a construção da pista do aeroporto, ainda quando deputado”, disse Marabá.

Durante o almoço, o prefeito também lembrou o quanto os dois estão comprometidos com a industrialização do município e a melhoria da logística para escoamento da produção. “A Bahia pode mais com Toinho na Alba e João Leão na Câmara Federal”, finalizou.