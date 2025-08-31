Prefeito do União Brasil abandona ACM Neto e declara apoio a Jerônimo

Jerônimo e prefeito Tonho de Agdônio - Foto: Divulgação

Filiado ao União Brasil, sigla do ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, o prefeito de Santa Maria da Vitória, Tonho de Zé de Agdônio, reforçou sua parceria com o governador Jerônimo Rodrigues (PT), durante agenda de entregas do gestor estadual no município, neste sábado, 30.

Tonho afirmou que a aliança não se deu por meio de coação, mas sim pela necessidade de uma parceria "forte e sólida".

"Eu represento o município, o governador representa o Estado e aqui em Santa Maria nasce sim uma parceria forte e sólida, com o intuito de melhorar a qualidade de vida dos que aqui vivem, independente de coloração partidária", destacou o prefeito.

Debandada

Candidato derrotado nas eleições de 2022, ACM Neto tem acompanhado nos últimos meses uma debandada de prefeitos para o grupo governista.

A movimentação tem ligado o sinal de alerta dentro da oposição, que teme para 2026 um cenário ainda mais difícil.