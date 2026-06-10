Prefeito promove arrocho em comissionados e causa revolta na Bahia

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O prefeito de Sapeaçu, Ramon de Sena (Republicanos), tem sido alvo de duras críticas por conta da publicação de dois decretos que determinam um ajuste fiscal rigoroso para a redução de despesas do município.

O Decreto 48/2026 impõe medidas temporárias de contenção, controle, racionalização e contingenciamento de despesas na cidade, que atingem principalmente o quadro de servidores comissionados. A determinação prevê, entre outras ações:

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A suspensão de novas contratações por 90 dias;

Veto a criação ou ampliação de vantagens remuneratórias;

Exoneração de ocupantes de cargos comissionados e

Redução de contratos temporários e terceirizados.

Já o Decreto 49/2026 determina a redução mínima de 20% dos cargos comissionados e funções de confiança da administração municipal. O prefeito deu o prazo de cinco dias para que os secretários encaminhem a relação dos cargos passíveis de exoneração. Veja os decretos

Revolta

A população da cidade localizada no Recôncavo Baiano se revoltou com a ação imposta por Ramon de Sena. Em um texto que circula nas redes sociais, a medida foi apelidada como “Decreto da Morte”.

O texto cita que o nível de insatisfação dos moradores chegou ao limite e afirma que se articula um movimento que cogita até o fechamento da BR 101 como forma de forçar a renúncia imediata do prefeito.

Para piorar a situação, servidores municipais acumulam dois meses de salários atrasados e fornecedores de serviços essenciais paralisaram atividades por falta de pagamento.

“O sentimento nas ruas é de revolta, com o povo clamando por uma intervenção enérgica do Ministério Público e do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) para fiscalizar os desmandos da prefeitura, sob o argumento de que é inadmissível a continuidade de uma gestão nesse estado”, diz um trecho do comunicado.

O portal A TARDE tentou contato com a Prefeitura de Sapeaçu, mas não obteve retorno. A matéria será atualizada quando houver posicionamento.