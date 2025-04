Prefeito ‘tiktoker’ culpa Lula por operação da PF: "Não tenho medo"

Prefeito de Sorocaba, município do interior de São Paulo, Rodrigo Manga (Republicanos), conhecido como prefeito ‘tiktoker’ - Foto: Reprodução Redes Sociais

O prefeito de Sorocaba, município do interior de São Paulo, Rodrigo Manga (Republicanos), conhecido como prefeito ‘tiktoker’, culpou o presidente Lula (PT) pela Operação Copia e Cola, deflagrada nesta quinta-feira, 10, pela Polícia Federal (PF), e que teve ele como um dos alvos dos mandados de busca e apreensão.

Em uma postagem nas suas redes sociais, o gestor atribui a operação ao seu anúncio de pré-candidatura à Presidência da República, indicando que a ação policial seria um ato político orquestrado pelo petista.

“Foi só eu lançar minha pré-candidatura a presidente da República, pontuar em terceiro lugar nas pesquisas internas, em segundo lugar para o governo de estado (de São Paulo), que mandaram a Polícia Federal aqui em casa por causa da denúncia. E acharam algumas coisas aqui em casa: bolo de cenoura, nutella e o Pokémon que o meu filho tanto ama. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou mudar minha pré-candidatura. Eu vou intensificar mais ainda agora. Eu não tenho medo de você, presidente Lula, e de nenhuma outra autoridade que está incomodada com a nossa ascensão. Nós vamos mudar esse país”, afirmou.

A ação policial busca desarticular uma organização suspeita de desvios de recursos públicos na área da saúde. A PF apreendeu uma grande quantia em dinheiro em espécie, armas de diversos calibres e um carro de luxo durante a operação. Apesar de uma das casas do prefeito ter sido alvo das buscas, os materiais apreendidos não foram encontrados na residência de Manga.

Em relação às armas, todas foram encontradas na casa de um dos empresários alvo da operação. Já o carro apreendido é um veículo de luxo da marca Porsche, modelo 911 Carrera, avaliado em mais de R$ 800 mil.

As buscas ocorreram em diversas cidades paulistas: Sorocaba, Araçoiaba da Serra, Votorantim, Itu, São Bernardo do Campo, São Paulo, Santo André, São Caetano do Sul, Santos, Socorro, Santa Cruz do Rio Pardo e Osasco, além de um mandado cumprido em Vitória da Conquista, na Bahia.