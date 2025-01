Prefeitos da RMS anunciam secretariado nesta segunda

Caetano e Débora anunciam secretariado nesta segunda, 30. - Foto: Divulgação

Os prefeitos eleitos de Camaçari, Luiz Caetano (PT), e de Lauro de Freitas, Débora Régis (União Brasil), apresentarão os nomes que vão compor os seus respectivos secretariados nesta segunda-feira, 30.

O evento do petista acontecerá às 10h, no Colégio Estadual Gonçalo Muniz. A unidade escolar fica localizada no bairro Gleba C. A divulgação oficial de sua equipe de secretários estava inicialmente prevista para o dia 26 de dezembro, mas foi adiada.

Já a futura gestora do União Brasil fará seu anúncio no Mais Hotel, em Buraquinho, às 15h. Até o momento apenas o nome de Ricardo Góes foi confirmado no time de assessores. Ele será o próximo secretário da Fazenda de Lauro.

Na ocasião, Débora também vai apresentar detalhes dos relatórios da transição de governo.