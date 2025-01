Republicanos ensaia adesão com 'Debinha' em Lauro; saiba mais

Débora Regis deve ganhar apoio do Republicanos - Foto: Divulgação

Após indicar a vice do candidato Antônio Rosalvo (PT) na disputa pela prefeitura de Lauro de Freitas, o Republicanos ensaia uma adesão à gestão da prefeita eleita, Débora Regis (União Brasil).

Em entrevista ao Portal A TARDE, nesta quarta-feira, 18, durante cerimônia de diplomação dos vereadores, prefeito e vice-prefeita de Salvador, o presidente estadual da sigla, Márcio Marinho, comentou sobre a possibilidade.

Leia mais

>> "Construção coletiva", prega Hamilton Assis sobre vitória nas urnas

>> “Fazer mandato melhor do que o primeiro”, diz Bruno Reis em diplomação

>> Luiz Caetano é diplomado prefeito de Camaçari

Marinho reforçou a aliança de anos da legenda com a atual prefeita, Moema Gramacho (PT), mas pontuou que o Republicanos, que garantiu duas cadeiras na Câmara Municipal, deve ajudar a futura gestora a ter governabilidade.

| Foto: Eduardo Dias | AG. A TARDE

"O vereador Edilson, que é o presidente do partido em Lauro de Freitas, já vinha em uma caminhada com Moema Gramacho em todos os mandatos dela, com a preocupação de dar a ela a sustentação de governabilidade para fazer a melhor gestão para o povo de Lauro. Disputamos a eleição, apoiamos Moema, indicamos a vice de Rosalvo, mas a população escolheu Débora", frisou o deputado federal e dirigente, durante a cerimônia de diplomação de Bruno Reis e dos vereadores da capital.

"Acabou a eleição, e a gente precisa ter os pés no chão, manter a governabilidade, a fluidez do município. O vereador Edilson tem capacidade, responsabilidade, sabe dividir as coisas, o que é estar participando de um apoio político, e o que é reconhecer a derrota. O que está para o partido na cidade, é que Débora tenha a condição de fazer a gestão da cidade", afirmou.

Segundo apuração do Portal A TARDE, o Republicanos planeja aderir ao futuro governo já na próximas semanas. De acordo com uma das fontes consultados, movimento de aproximação teria iniciado com o objetivo garantir o apoio de Débora para a disputa pela presidência da Câmara Municipal.