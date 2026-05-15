Presidente da Alba vai receber título de cidadã soteropolitana

Ivana Bastos é presidente da Alba - Foto: Divulgação/Agência Alba

A presidente da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), Ivana Bastos (PSD), vai receber o título de cidadã soteropolitana. A solenidade vai acontecer na próxima quarta-feira, 20, na Câmara Municipal de Salvador (CMS), às 18h.

“O título honorário de Cidadã da Cidade de Salvador é, para mim, uma grande honra. É o reconhecimento da Câmara Municipal da capital do meu, do nosso estado [...] que engrandece a minha trajetória política. Só tenho a agradecer às vereadoras e vereadores que me deram esse presente”, declarou.

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A proposta da honraria partiu da vereadora Aladilce Souza (PCdoB). Natural de Caetité e criada em Guanambi (sudoeste do estado), a pessedista é a primeira presidente mulher da Casa Legislativa baiana e, em 2022, foi a deputada estadual mais votada ao receber 118.417 votos.

“Ivana é uma das mais importantes lideranças femininas na política baiana e nós precisamos valorizar essa representatividade, incentivar a presença das mulheres tanto na política quanto nos demais espaços de poder”, justificou a comunista.

“Mais do que representatividade e simbolismo, a atuação parlamentar de Ivana Bastos é marcada pela defesa das mulheres e o combate à violência de gênero. Enquanto vereadora de Salvador, me sinto honrada por estar ao seu lado na luta pelos direitos das mulheres”, acrescentou Aladilce.

Vereadora Aladilce (PCdoB) é autora do projeto que concede o título de cidadã soteropolitana a Ivana Bastos | Foto: Diretoria de Comunicação/CMS

Ivana Bastos chancela nome de Adolfo Menezes para TCM-BA: "Todos os requisitos"

A presidente da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), deputada estadual Ivana Bastos (PSD), afirmou na manhã da última terça-feira, 12, que o deputado estadual Adolfo Menezes (PSD) tem “todos os requisitos” para ocupar a vaga aberta no Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia (TCM-BA).

A parlamentar acompanha a sabatina de Adolfo, realizada em sessão da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa.

“Adolfo reúne todos os requisitos. É um amigo leal e um deputado que marcou o nome na Assembleia Legislativa. Por isso, resolvi vir aqui à sabatina dar o meu apoio e dizer que ele representa muito esta Casa”, afirmou a presidente em entrevista ao portal A TARDE.





Quem é Ivana Bastos?



Ivana Bastos é uma administradora e política brasileira, atualmente exercendo o cargo de presidente da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia (Alba). Ela fez história ao se tornar a primeira mulher a assumir a presidência da instituição em mais de 190 anos de existência da Casa.

Nasceu em Caetité, no sudoeste do estado da Bahia, em 24 de dezembro de 1964, Ivana Bastos atualmente é filiada ao Partido Social Democrático (PSD). Está em seu quarto mandato consecutivo como deputada estadual.

A pessedista tem como principais pautas políticas de proteção feminina e combate à violência de gênero. Além disso, coordena investimentos de infraestrutura no interior baiano, com articulação em municípios como Guanambi, também no sudoeste do estado.