NA CÂMARA
Presidente da Alba vai receber título de cidadã soteropolitana
Solenidade está marcada para a próxima quarta-feira, 20
A presidente da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), Ivana Bastos (PSD), vai receber o título de cidadã soteropolitana. A solenidade vai acontecer na próxima quarta-feira, 20, na Câmara Municipal de Salvador (CMS), às 18h.
“O título honorário de Cidadã da Cidade de Salvador é, para mim, uma grande honra. É o reconhecimento da Câmara Municipal da capital do meu, do nosso estado [...] que engrandece a minha trajetória política. Só tenho a agradecer às vereadoras e vereadores que me deram esse presente”, declarou.
A proposta da honraria partiu da vereadora Aladilce Souza (PCdoB). Natural de Caetité e criada em Guanambi (sudoeste do estado), a pessedista é a primeira presidente mulher da Casa Legislativa baiana e, em 2022, foi a deputada estadual mais votada ao receber 118.417 votos.
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“Ivana é uma das mais importantes lideranças femininas na política baiana e nós precisamos valorizar essa representatividade, incentivar a presença das mulheres tanto na política quanto nos demais espaços de poder”, justificou a comunista.
“Mais do que representatividade e simbolismo, a atuação parlamentar de Ivana Bastos é marcada pela defesa das mulheres e o combate à violência de gênero. Enquanto vereadora de Salvador, me sinto honrada por estar ao seu lado na luta pelos direitos das mulheres”, acrescentou Aladilce.
Ivana Bastos chancela nome de Adolfo Menezes para TCM-BA: "Todos os requisitos"
A presidente da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), deputada estadual Ivana Bastos (PSD), afirmou na manhã da última terça-feira, 12, que o deputado estadual Adolfo Menezes (PSD) tem “todos os requisitos” para ocupar a vaga aberta no Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia (TCM-BA).
A parlamentar acompanha a sabatina de Adolfo, realizada em sessão da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa.
“Adolfo reúne todos os requisitos. É um amigo leal e um deputado que marcou o nome na Assembleia Legislativa. Por isso, resolvi vir aqui à sabatina dar o meu apoio e dizer que ele representa muito esta Casa”, afirmou a presidente em entrevista ao portal A TARDE.
Quem é Ivana Bastos?
Ivana Bastos é uma administradora e política brasileira, atualmente exercendo o cargo de presidente da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia (Alba). Ela fez história ao se tornar a primeira mulher a assumir a presidência da instituição em mais de 190 anos de existência da Casa.
Nasceu em Caetité, no sudoeste do estado da Bahia, em 24 de dezembro de 1964, Ivana Bastos atualmente é filiada ao Partido Social Democrático (PSD). Está em seu quarto mandato consecutivo como deputada estadual.
A pessedista tem como principais pautas políticas de proteção feminina e combate à violência de gênero. Além disso, coordena investimentos de infraestrutura no interior baiano, com articulação em municípios como Guanambi, também no sudoeste do estado.