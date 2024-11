Presidente do PDT nega expulsão de Ciro Gomes da sigla; veja

Figueiredo nega 'convite' para saída de Ciro - Foto: Divulgação

O deputado federal e presidente nacional do PDT, André Figueiredo, negou ao Portal A TARDE, nesta quarta-feira, 23, que tenha 'convidado' o ex-ministro Ciro Gomes a deixar o partido, como especulado nos últimos dias.

Leia mais

>> Ana Paula abre o jogo sobre futuro político: "Meu espírito é servir"

>> Ciro Gomes ataca PT e justifica apoio do PDT a bolsonarista

>> Ciro Gomes nega ter sido machista com senadora

Procurado, Figueiredo foi categórico ao negar a informação divulgada pelo canal CNN Brasil na terça, 22. "Não é verdade", disse o dirigente trabalhista.

Parte do PDT de Fortaleza tem apoiado a candidatura do bolsonarista André Fernandes (PL) no segundo turno para a prefeitura. Já Figueiredo, que liberou os membros da legenda, tem feito campanha para Evandro Leitão, nome do PT na disputa pelo executivo municipal. Ciro não se posicionou publicamente sobre o pleito, mas fez duras críticas ao modelo de gestão petista.

“O que de pior pode acontecer em Fortaleza é a premiação do maior esquema de corrupção da história do Ceará”, escreveu em um post no Instagram.