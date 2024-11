Presidente dos Estados Unidos confirma vinda ao G20 no Brasil

Lula e Joe Biden - Foto: Ricardo Stuckert/Reprodução

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou na quinta-feira, 8, que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, virá ao Brasil este ano. A confirmação sobre a visita foi oficializada durante uma conversa por telefone dos mandatários.



Conforme informou Lula, Joe Biden estará no país entre 17 e 19 de novembro. O norte-americano participará da Cúpula do G20, no Rio de Janeiro, e visitará a Amazônia, uma viagem inédita de um chefe de Estado dos EUA em exercício.

Ainda de acordo com o petista, na conversa ele o cumprimentou pelo trabalho como presidente dos EUA e pelo pronunciamento em defesa da democracia.

Segundo a Casa Branca, Biden desejou melhoras a Lula por conta do acidente doméstico.

O telefonema dos chefes do Executivo, que durou cerca de 30 minutos, se dá dois meses antes de Biden entregar a cadeira de chefe do Executivo a Donald Trump (Partido Republicano). Trump venceu as eleições contra a vice-presidente Kamala Harris (Partido Democrata) para seu 2º mandato à frente da Casa Branca.