Lula não deve ir à posse de Trump; saiba motivo

Lula desejou boa sorte a Trump - Foto: Ricardo Stuckert/PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva não deve ir à posse do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, marcada para 20 de janeiro em Washington D.C.

O motivo não é político, já que Lula declarou apoio a Kamala Harris na disputa pela Casa Branca e sim uma tradição da diplomacia norte-americana.

“Os EUA não recebem enviados estrangeiros, nem chefes de Estado, nem de governo, nem ministros, nem enviados especiais. Os representantes na posse são os embaixadores locais. Nenhum chefe de Estado vai”, disse um integrante do primeiro escalão do governo para a jornalista Malu Gaspar, do jornal O Globo.

De acordo com fontes do governo americano, a tradição da diplomacia dos EUA para as cerimônias de posse não inclui convites para a presença de chefes de Estado estrangeiros, mas frisaram que os convidados de Trump para o evento só serão definidos pela equipe de transição mais para frente.

Um dia após as eleições nos EUA, Lula fez um aceno a Trump e foi às redes sociais parabenizar o republicano pela vitória, desejando-lhe sorte e sucesso.

O ex-presidente Jair Bolsonaro disse que recebeu a informação de que será um dos que serão chamados pela futura administração para a solenidade no Capitólio – mas ressaltou que precisará de uma decisão favorável do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), para deixar o território nacional, já que o seu passaporte foi apreendido em fevereiro deste ano, em meio aos desdobramentos de uma investigação envolvendo a trama golpista para impedir a posse de Lula.