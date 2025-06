Preso pela PF, Gilson Machado tinha show marcado no São João de Caruaru

- Foto: Alan Santos | PR

Preso na manhã desta sexta, 13, o ex-ministro do Turismo, Gilson Machado, iria se apresentar durante o São João de Caruaru, em Pernambuco, nas próximas semanas.

Sanfoneiro da banda Forró de Brucelose, o político iria subir aos palcos no dia 24 de junho, no Polo do Alto do Moura. Em 2024, a banda se apresentou no mesmo festejo e recebeu R$ 120 mil de acordo com o divulgado pelo painel de transparência, do Ministério Público de Pernambuco (MPPE). O cachê para 2025 não foi divulgado.

Gilson Machado, que foi candidato ao Senado em Pernambuco em 2022 e disputou a prefeitura de Recife em 2024, foi preso por tentar emitir um passaporte português para Mauro Cid, em maio de 2025, para que o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, deixasse o Brasil.

Machado era alvo de investigação por obstrução de apuração de organização criminosa e favorecimento pessoal, após, nesta semana, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, solicitar ao Supremo Tribunal Federal (STF) a abertura formal do processo contra ele.

Gilson Machado já era investigado

O requerimento tem como base informações da Polícia Federal (PF) de que Machado teria atuado, no dia 12 de maio, para obter a expedição de um passaporte português - junto ao consulado de Portugal no Recife (PE) - em favor do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, para viabilizar sua saída do território nacional.

Além disso, o ex-ministro teria realizado uma campanha de arrecadação de doações em dinheiro que seriam destinadas a Bolsonaro, o que também chamou a atenção dos investigadores.

No pedido, Gonet diz que Machado não obteve êxito na emissão do documento para Cid, mas que a PF ainda considera possível que ele "busque alternativas junto a outras embaixadas e consulados" para essa finalidade.