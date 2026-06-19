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POSTULAÇÃO

Primeira-dama mobiliza milhares de pessoas ao lançar pré-candidatura

Evento consolidou entrada da esposa do prefeito de LEM na disputa pelo Legislativo

Rodrigo Tardio
Por
| Atualizada em
Parceria eleitoral foi formada entre Cinthya Marabá e o empresário Ditinho Avivip (UB)
Parceria eleitoral foi formada entre Cinthya Marabá e o empresário Ditinho Avivip (UB) - Foto: Divulgação

A primeira-dama de Luís Eduardo Magalhães, Cinthya Marabá (PL), lançou oficialmente a pré-candidatura à Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA) na noite da última quarta-feira, 17.

O evento, realizado no próprio município, reuniu milhares de pessoas e consolidou a entrada da esposa do prefeito Junior Marabá (PP) na disputa por uma vaga no Legislativo estadual com foco na representação da região Oeste.

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O ato político serviu como demonstração de força e alinhamento de lideranças e contou com a presença do pré-candidato ao governo do estado, ACM Neto (UB), além dos pré-candidatos ao Senado, João Roma (PL) e Ângelo Coronel (Republicanos). O prefeito Junior Marabá também acompanhou o lançamento da esposa.

Em discurso, Cinthya enfatizou as bandeiras voltadas às famílias e à representatividade feminina.

"Como mãe, como esposa e mulher que acredita em Deus, estou preparada. Estou pronta para ser a voz do nosso Oeste, das nossas famílias, das mulheres e das nossas crianças”, declarou, selando oficialmente a postulação.

Dobradinha regional

A noite também marcou a oficialização da parceria eleitoral entre Cinthya Marabá e o empresário Ditinho Avivip (UB), de Santo Antônio de Jesus, que concorre a deputado federal.

A união da primeira-dama de LEM com o empresário do Recôncavo baiano foi recebida com entusiasmo pela base aliada, que aposta na capilaridade da "dobradinha" para ampliar a votação do grupo no estado.

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