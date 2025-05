Projeto para o fim da reeleição avança no Senado; entenda a proposta

Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) aprovou mudanças no processo eleitoral - Foto: Geraldo Magela / Agência Senado

Em sessão realizada nesta quarta-feira, 21, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) deu parecer favorável para a PEC 12/2022, que acaba com a reeleição para para prefeitos, governadores e presidente da República e fixa mandato de cinco anos.

A PEC optou por reduzir os mandatos de senadores a partir de 2030 para 5 anos e unificar a data das eleições municipais e gerais a partir de 2034.

A proposta será, agora, enviada para votação no plenário principal do Senado, onde terá de reunir ao menos 49 votos favoráveis, em dois turnos, para ser aprovada. Depois disso, para começar a valer, ainda precisará ser aprovada pela Câmara dos Deputados.

Caso receba o aval do Congresso Nacional, as mudanças ainda vão começar a ser implementadas em 2028 precisarão passar por um período de transição para cargos do Executivo e Legislativo da seguinte forma: