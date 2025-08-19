Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

Proteção de crianças na internet: Câmara pauta projeto com urgência

Presidente da Câmara, Hugo Motta, definiu, com líderes partidários, pautar nesta terça (19) o projeto que protege crianças em ambientes digitais

Por Redação

19/08/2025 - 14:41 h
Hugo Motta
Hugo Motta -

O projeto sobre a proteção de crianças e adolescentes em ambientes digitais será pautado nesta terça-feira, 19, em regime de urgência, após decisão do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB).

O objetivo de Motta é analisar o mérito da proposta na quarta, 20, após um debate no plenário sobre o tema. A matéria já foi aprovada no Senado e chegou à Câmara em dezembro de 2024.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Metrô de Salvador: expansão até o Campo Grande entra em nova fase
Ponte Salvador-Itaparica: o segredo por trás da construção sobre o mar
Gás de graça: veja quem terá direito ao novo programa social

"Essa é uma pauta que eu penso que a Câmara dos Deputados tem que enfrentar assim como o Senado Federal já enfrentou. Nós vamos defender que a urgência seja pautada ainda no dia de hoje e que amanhã, após a Comissão Geral, o Plenário possa deliberar sobre o projeto de lei 2628, que já foi aprovado no Senado", disse Hugo durante coletiva de imprensa antes da reunião do colégio de líderes.

O texto prevê ações em prol do controle parental, proteção de dados, publicidade digital, filtros de conteúdo e obrigações para provedores, aplicações e fornecedores de produtos na internet.

O projeto de lei, de autoria do senador Alessandro Vieira (MDB-SE), tramita na Comissão de Comunicação e tem o deputado Jadyel Alencar (Republicanos-PI) como relator.

De acordo com o que detalhou o parlamentar à CNN, o texto está pronto e tentado a vencer a resistência da oposição em discutir a matéria, já que avaliam que o tema pode ser usado para defender a “censura” nas redes sociais.

O tema da adultização ganhou destaque no debate público após denúncias feitas pelo youtuber e influenciador Felipe Bressanim Pereira, o Felca, sobre conteúdos nas redes sociais que expõem a sexualização de menores de idade.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Câmara dos Deputados Hytalo Santos proteção de crianças urgência

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Hugo Motta
Play

Ponte Salvador–Itaparica terá pistas que mudam conforme trânsito; veja

Hugo Motta
Play

Prefeito que votou em ACM Neto elogia Jerônimo: "Melhor governador"

Hugo Motta
Play

Ponte Salvador–Itaparica: obra bilionária terá estrutura maior que Cristo Redentor

Hugo Motta
Play

Jerônimo reprova briga de Bolsonaro e Eduardo: “Tem que dar exemplo"

x