PT aciona TSE contra Flávio por fala falsa sobre urnas eletrônicas

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A Federação Brasil da Esperança, formada por PT, PV e PCdoB, protocolou na quarta-feira, 22, uma ação no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) contra o senador e pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), por divulgar informações falsas sobre as urnas eletrônicas.

Na representação, os partidos pedem que o TSE determine a remoção das publicações feitas por Flávio nas redes sociais e por outros aliados da direita que reproduziram o mesmo conteúdo. A ação também inclui os deputados Julia Zanatta (PL-SC) e Gustavo Gayer (PL-GO), além do ex-deputado Eduardo Bolsonaro.

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Além da exclusão das postagens, a federação solicita a aplicação de multa de R$ 30 mil aos citados e que eles sejam proibidos de voltar a divulgar conteúdos que associem as urnas eletrônicas brasileiras à empresa venezuelana Smartmatic.

Entenda o caso

A ação foi apresentada após Flávio Bolsonaro afirmar, durante um encontro com diplomatas realizado na terça-feira, 21, que muitas das urnas utilizadas nas eleições brasileiras "têm a mesma origem" da Smartmatic, empresa citada em um documento da CIA sobre supostas fraudes eleitorais na Venezuela.

A declaração já foi desmentida diversas vezes pelo TSE. Segundo a Corte, a Smartmatic nunca forneceu urnas eletrônicas nem desenvolveu os programas utilizados nas eleições brasileiras.

Na representação, a Federação Brasil da Esperança também faz um paralelo entre a conduta de Flávio Bolsonaro e o episódio protagonizado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que, em 2022, reuniu embaixadores no Palácio da Alvorada para apresentar, sem provas, acusações contra a segurança das urnas eletrônicas.