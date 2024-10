PT assina documento que reconhece vitória de Maduro na Venezuela

Lula ainda não reconheceu vitória de Maduro - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O Partido dos Trabalhadores (PT) assinou uma resolução do Foro de São Paulo que reconhece a vitória de Nicolás Maduro na eleição presidencial da Venezuela. O documento foi elaborado durante uma reunião de partidos de esquerda que fazem parte do bloco no México, antes da posse da presidente Claudia Sheinbaum.

A posição do PT vai na contramão da postura adotada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e pelo Itamaraty. O governo brasileiro não reconheceu a vitória de Maduro e pede que as atas de votação sejam divulgadas.

Mônica Valente, que faz parte da executiva nacional do PT, é secretária do Foro. O partido, entretanto, não se manifestou publicamente até o momento.