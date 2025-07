PT convoca influenciadores para impulsionar nova campanha

Jerônimo Rodrigues, Lula e Janja - Foto: Reprodução/twitter

Influenciadores digitais foram convocados pelo Partido dos Trabalhadores nesta quarta-feira, 2, para reforçar a nova estratégia de comunicação do governo Lula. A cúpula do partido reuniu cerca de 270 criadores de conteúdo e apoiadores em uma reunião virtual para incentivá-los a dar gás à "campanha taxação BBB" (bilionários, bancos e bets).

Participaram, também, além do secretário nacional de comunicação, Sidônio Palmeira, o deputado federal Jilmar Tatto (SP), o presidente do partido, o senador Humberto Costa (PE), e o marqueteiro Otávio Antunes, responsável pela campanha BBB.

De acordo com Antunes, a estratégia será dividida em fases. A primeira, que já está ocorrendo, prevê chamar atenção para o tema e trabalhar o conceito de justiça.

A segunda deve investir em comparações objetivas - como mostrar que o Bolsa Família, que contempla milhões de pessoas, custa ao Estado o mesmo que isenções fiscais concedidas a poucos produtores rurais.

Conforme informações do Estadão, Tatto explicou aos participantes que a batalha nas redes sociais para defender o governo Lula na crise do IOF se trata de entrar em um “modo pré-campanha, porque o País está polarizado”.

Ele disse ainda que o confronto não é com o Congresso. A declaração contrasta com a postura de alguns aliados do governo que, nos últimos dias, passaram divulgar nas redes sociais mensagens com a hashtag “Congresso inimigo do povo”. Integrantes do PT afirmam que a iniciativa não partiu oficialmente do partido, mas seria uma reação espontânea de usuários.