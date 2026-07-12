PT pede ao STF fim da prisão domiciliar de Bolsonaro após carta

O PT (Partido dos Trabalhadores) protocolou um pedido no Supremo Tribunal Federal (STF) para que seja revogada a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. A solicitação foi apresentada após o senador Flávio Bolsonaro (PL) divulgar nas redes sociais uma carta escrita à mão pelo pai e endereçada "à nação brasileira".

No documento enviado à Corte, o vice-líder do PT na Câmara, deputado Lindbergh Farias (RJ), afirma que a divulgação da carta representa um descumprimento das medidas cautelares impostas ao ex-presidente e pede, além da revogação da prisão domiciliar, a aplicação de uma multa de R$ 100 mil.

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PT diz que carta teve objetivo político

Segundo Lindbergh Farias, a carta foi "produzido, retirado da residência e levado a público no intervalo de poucas horas, com a finalidade única e evidente de divulgação nas redes sociais".

O parlamentar sustenta ainda que o conteúdo do documento possui caráter "político-eleitoral", ao apontar Flávio Bolsonaro como porta-voz do ex-presidente, reforçar apoio à pré-candidatura do senador e pedir união dos apoiadores em torno desse projeto.

Na petição, o deputado também argumenta: "Não se trata, portanto, de zona cinzenta ou de interpretação extensiva: a redação de carta destinada à leitura pública em transmissão ao vivo nas redes sociais de terceiro é exatamente a hipótese em que as decisões deste Juízo buscaram coibir, com advertência expressa das consequências do descumprimento".

Decisão de Moraes restringe uso das redes sociais

Ao fundamentar o pedido, Lindbergh cita a decisão do ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, que reforçou, ainda em 2025, a proibição de Jair Bolsonaro utilizar redes sociais de forma direta ou indireta.

"A medida cautelar de proibição de utilização de redes sociais, diretamente ou por intermédio de terceiros, imposta a Jair Messias Bolsonaro inclui, obviamente, as transmissões, retransmissões ou veiculação de áudios, vídeos ou transcrições de entrevistas em qualquer das plataformas das redes sociais de terceiros, não podendo o investigado se valer desses meios para burlar a medida, sob pena de imediata revogação e decretação da prisão, nos termos do art. 312, § 1º, do CPP", afirmou o ministro.

Além de solicitar o fim da prisão domiciliar — concedida em razão dos problemas de saúde enfrentados pelo ex-presidente — o PT requer que o STF fixe uma multa de R$ 100 mil por suposto descumprimento das restrições impostas por Moraes. O pedido será analisado pela Suprema Corte.