PT reúne dirigentes e lideranças no Encontro Territorial

Encontro aconteceu nesta sexta, 7 - Foto: Divulgação | PT

O diretório baiano do Partido dos Trabalhadores (PT) promoveu, nesta sexta-feira, 7, a primeiro Encontro Territorial de 2025. O local escolhido foi o município de Itacaré, no Território de Identidade do Litoral Sul. Estiveram presentes dirigentes, lideranças políticas e militantes da sigla.

Novos encontros serão realizados até o dia 18 de maio, em todos os territórios do estado. No sábado, 8, será a vez de Ubatã, no Médio Rio de Contas, receber o evento. A ideia do partido é promover a organizar a legenda, orientar os vereadores e vereadoras eleitos e reeleitos, e preparar a militância para as eleições do próximo ano, quando o governador Jerônimo Rodrigues (PT) e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disputarão a reeleição.

Presente no encontro desta sexta, Éden Valadares, presidente estadual do PT, destacou a importância de promover os encontros e aproximar o partido da população.

“O PT, que nunca saiu das estradas, ruas e do lado dos movimentos sociais e do trabalhador, retoma em 2025 os encontros que fizemos presencialmente em 2023 e virtualmente na pandemia. Esse é o papel do PT: ouvir a população, os nossos dirigentes, compreender o que está acontecendo na ponta", iniciou Éden.

"Nós vamos passar quase quatro meses rodando o estado, dialogando com a população, dirigentes, mas acima de tudo, aprendendo, compreendendo a realidade de cada uma e de cada um, para ajudarmos a conduzir uma sociedade em transformação. E entendendo que 2026 está logo ali e vamos trabalhar para reeleger o companheiro Jerônimo, Lula e aumentar nossas bancadas, sempre ouvindo nossa turma”, completou.

Também estiveram presentes no evento nomes como Adélia Pinheiro, ex-secretária estadual de Educação e candidata à prefeitura de Ilhéus, Rosemberg Pinto, líder do governo Jerônimo na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), e Nêgo da Saronga, prefeito de Itacaré.