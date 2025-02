Na Bahia, Lula faz aceno ao Congresso: "Temos apoio"

Lula sinaliza aproximação com o Congresso - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez um gesto de aceno ao Congresso Nacional, nesta sexta-feira, 7, durante agenda no município baiano de Paramirim. O chefe do Palácio do Planalto afirmou que terá apoio incondicional da Câmara e do Senado para a aprovação de pautas importantes para o governo.

A fala de Lula ocorre quase uma semana após as vitórias de Hugo Motta (Republicanos) e Davi Alcolumbre (União Brasil), agora presidentes da Câmara dos Deputados e Senado. Na segunda, 3, o petista esteve reunido com os dois.

“Vamos entregar neste ano mais políticas públicas do que entregamos nos anos passados. Isso porque temos ministros mais preparados, temos o apoio incondicional da Câmara e do Senado. Diziam que a gente ia ter dificuldade porque o Senado era contra, a Câmara era contra, e nós conseguimos aprovar tudo que a gente queria aprovar”, afirmou o presidente.