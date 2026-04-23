Quais eram os presidentes do Brasil nos anos dos títulos da Copa

A Seleção Brasileira tentará o hexa da Copa do Mundo dos Estados Unidos (em conjunto com México e Canadá), sob o comando do técnico Carlo Ancelotti. Esse será o terceiro mundial em que o país chega sob um governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O portal A TARDE fez um levantamento do histórico dos cinco títulos da 'Amarelinha', contextualizando com o cenário político de cada época.

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JK e primeiro título

Revelando o jovem Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, o Brasil conquistou a sua primeira Copa do Mundo em 1958. Na época do título, o presidente do país era Juscelino Kubitschek (PSD), que conciliou a construção de Brasília, capital federal do país, com a torcida pela seleção.

Juscelino Kubitschek (PSD) recebe a Seleção Brasileira campeã, em 1958 | Foto: Memorial da Democracia

O então presidente fez um longo pronunciamento após a vitória de 5 a 2 do Brasil contra a Suécia, anfitriã, na final da Copa do Mundo,. No comunicado, JK, que assumiu o mandato em meio a um cenário político turbulento, que envolveu uma ameaça de golpe de Estado antes da sua posse, exaltou o feito inédito no futebol brasileiro.

Quero confessar a alegria que neste instante domina toda a nação por ver o Brasil que já não mais conhece derrotas e que a sua mocidade sabe ostentar vitoriosa o seu nome. Queiram aceitar as felicitações mais calorosas do presidente do Brasil e transmitir nossas saudações aos bravos adversários suecos que se postaram com tanta galhardia e hospitalidade Juscelino Kubitschek

Crise e bicampeonato

Ainda sob um cenário de instabilidade política, que culminaria na queda do presidente João Goulart (PTB), o Brasil conquistou a sua segunda Copa do Mundo, em 1962, sob a liderança da Garrincha.

O presidente, que cairia em 1964, junto com o golpe militar, foi o primeiro a receber a delegação campeã já em Brasília, inaugurada na segunda metade do governo JK.

Presidente João Goulart recebe Nilton Santos e Djalma Santos | Foto: Divulgação | Memorial da Democracia

"É com a mais viva satisfação que passo às mãos dos representantes do futebol brasileiro, dos integrantes de nosso selecionado e de nossa delegação, como recompensa por seu esforço, trabalho e dedicação, o prêmio conferido àqueles que souberam representar o País com tanta bravura e dignidade", escreveu o presidente ao saudar a seleção bicampeã na copa que aconteceu no Chile.

Ditadura e o tricampeonato

Em meio ao clima de repressão que tomava conta do país em 1970, após a promulgação do Ato Institucional Nº 5 (AI-5), a Seleção Brasileira viajava para o México em busca do tricampeonato, quatro anos depois do fracasso no Mundial da Inglaterra.

O presidente Emílio Garrastazu Médici (Arena) apostou no sucesso da seleção, inicialmente comandada pelo jornalista João Saldanha, filiado ao Partido Comunista Brasileiro (PCB).

Na época, o time foi embalado pela música 'Pra Frente Brasil', hino que se tornou atemporal. Às vésperas do Mundial, Saldanha foi retirado do comando técnico, sendo substituído por Zagallo, ex-jogador que havia vencido as copas de 1958 e 1962.

Presidente Médici recebe delegação tricampeã do mundo | Foto: Divulgação | Memorial da Democracia

A mudança levantou especulações que existem até os dias atuais. A versão mais famosa é a resistência de Saldanha em convocar Dadá Maravilha, atleta do Atlético Mineiro, por quem Médici nutria simpatia.

Sem Saldanha, Dadá esteve entre os convocados do grupo que foi campeão do mundo após vencer a Itália na final. Médici também recebeu a delegação, seguindo seus antecessores.

O médico e jogador Tostão, crítico ao regime, se manifestou em tom crítico pouco antes da Copa, em entrevista ao Pasquim.

"Às vezes, a gente tem que ficar sujeitos a coisas que vêm de cima, então a gente não pode dizer o que quer, o que pretende. O certo seria que todo mundo tivesse as suas ideias, falasse as suas ideias e mostrasse o que pensa, o que acha, e não a gente ficar numa coisa só e ficar sujeito a aceitar isso e não poder dizer mais nada, eu acho isso errado", se manifestou na época.

Hiato, tetra e Plano Real

Após 24 anos, o Brasil voltava a ser campeão do mundo. Desta vez, o país vivia sob a expectativa do sucesso do Plano Real, tentativa para estabilizar a economia.

O time campeão, após derrotar a Itália, foi recebido pelo presidente Itamar Franco (PMDB).

"Com a satisfação natural de quem tem o grato deve de transmitir a alegria do povo brasileiro, envio-lhe, extensivamente a todos os brilhantes jogadores, ao técnico Carlos Alberto Parreira, e aos demais membros da delegação, o meu amplo e fraternal abraço", diz trecho do cumprimento do presidente ao grupo.

FHC e o penta

Oito anos depois, o Brasil voltava a ser campeão do mundo, o último título de Copa da seleção. O presidente era Fernando Henrique Cardoso, que encerrava o seu mandato.

A equipe vencedora foi ao encontro de FHC para ser recebida com as honrarias. Na época, ficou marcada a cena em que Vampeta dá uma cambalhota em Brasília, arrancando risadas do presidente.

Presidentes do Brasil nos títulos de Copa

1958 - Juscelino Kubitschek (PSD)

1962 - João Goulart (PTB)

1970 - Emílio Garrastazu Médici (Arena)

1994 - Itamar Franco (PMDB)

2002 - Fernando Henrique Cardoso (PSDB)

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