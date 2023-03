Receita Federal planejava leiloar joias destinadas a Michelle

A ação do ministro da Justiça, Flávio Dino (PSB), em solicitar que a Polícia Federal (PF) investigue a tentativa do governo Jair Bolsonaro (PL) de trazer ao país ilegalmente R$ 16,5 milhões em diamantes, que ainda tem repercutido neste sábado, 4, poderia nem ter existido. O motivo é uma nova informação que envolve o caso: a Receita Federal ia colocar em leilão as joias destinadas para a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.

Fatos relativos a joias, que podem configurar os crimes de descaminho, peculato e lavagem de dinheiro, entre outros possíveis delitos, serão levados ao conhecimento oficial da Polícia Federal para providências legais. Ofício seguirá na segunda-feira. — Flávio Dino 🇧🇷 (@FlavioDino) March 4, 2023

No entanto, o processo não avançou porque as joias podem ser provas de um suposto crime envolvendo a declaração dos valores à Receita, como revela o jornal O Estado de S.Paulo.

As joias estavam há mais de um ano dentro de um cofre da alfândega, em São Paulo. Os R$ 16,5 milhões em diamantes ainda geraram preocupação entre os funcionários da Receita, diante das dúvidas sobre a legalidade da situação.

Sobre o caso que envolve Dino, o ministro disse que vai pedir a apuração do caso que envolve a suspeita de "descaminho" e lavagem de dinheiro com as joias, por parte da gestão do ex-chefe do Executivo Jair Bolsonaro (PL).

Entenda o caso

O ex-presidente Jair Bolsonaro e auxiliares se esforçaram para que entrassem ilegalmente no país colar, anel, relógio e um par de brincos de diamantes avaliados em 3 milhões de euros (cerca de R$ 16,5 milhões). A destinatária das joias era a então primeira-dama, Michelle Bolsonaro, que receberia os objetos como presente do governo da Arábia Saudita. O mimo, no então, ficou detido Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, segundo matéria publicada pelo jornal O Estado de São Paulo.

Segundo o Estadão, após a tentativa do “jeitinho” que o ex-ministro tentou dar, houve mais três tentativas envolvendo quatro ministérios: Economia, Minas e Energia e Relações Exteriores, e militares. A publicação narra que a última tentativa de retirar as joias aconteceu três dias antes do fim do governo Bolsonaro, no dia 29 de dezembro, quando um militar desembarcou no Aeroporto de Guarulhos em um voo da Força Aérea Brasileira (FAB) pedindo as joias alegando que “não pode ter nada do [governo] antigo pro próximo, tem que tirar tudo e levar”.

Minutos após a reportagem ir ao ar, Michelle usou as suas redes para ironizar o fato. "Quer dizer que, 'eu tenho tudo isso' e não estava sabendo? Meu Deus! Vocês vão longe mesmo hein?! Estou rindo da falta de cabimento dessa imprensa (sic) vexatória".