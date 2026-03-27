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Retomada das obras do Trecho 1 da Fiol está próxima, diz Rui Costa

Segundo o ministro, empresa responsável deve anunciar novo investidor

Ane Catarine e Rodrigo Tardio

Por Ane Catarine e Rodrigo Tardio

27/03/2026 - 10:44 h | Atualizada em 27/03/2026 - 10:57

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Rui Costa anuncia retorno de obras do Trecho 1 da Fiol
Rui Costa anuncia retorno de obras do Trecho 1 da Fiol -

O ministro da Casa Civil e pré-candidato ao Senado, Rui Costa (PT), afirmou nesta sexta-feira, 27, que as obras do Trecho 1 da Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol) na Bahia, entre Ilhéus e Caetité, devem ser retomadas em breve.

O trecho foi arrematado em leilão realizado em 2023 pela Bamin, empresa controlada pela Eurasian Resources Group (ERG), sediada no Cazaquistão.

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No entanto, as obras não avançaram devido a dificuldades financeiras, o que levou à necessidade de reestruturação do projeto.

O investimento previsto é de R$ 3,3 bilhões e parte da ferrovia já foi construída com recursos da União.

Segundo Rui Costa, houve avanços nas negociações para a entrada de novos investidores, o que pode destravar a obra.

O investimento da Bamin é do Cazaquistão e conta com capital russo. Desde o início da guerra, esses recursos ficaram bloqueados, o que comprometeu a capacidade de investimento. Com a entrada de um novo investidor, a expectativa é anunciar a retomada
Rui Costa

A previsão do governo é que o canteiro de obras seja totalmente reativado no segundo semestre de 2026.

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O que se sabe sobre o Trecho 1 da Fiol?

O Trecho 1 da Fiol foi a primeira obra anunciada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) dentro do Novo PAC, em julho de 2023.

Com 537 km de extensão, o trecho é considerado estratégico por ligar a mina de ferro em Caetité ao Porto Sul, em Ilhéus.

Projeto ferrovia Fiol Trecho 1
Projeto ferrovia Fiol Trecho 1 | Foto: Divulgação/Bamin

As obras chegaram a cerca de 75% de execução, mas foram suspensas pela Bamin no início de 2025. Segundo a empresa, o contrato com a construtora Prumo Engenharia foi desmobilizado após investimentos de R$ 784 milhões.

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