FIOL: Retomada de trecho na Bahia terá investimento de R$ 467 milhões

Obras de trecho da Fiol no sudoeste da Bahia terão investimento de R$ 467,9 milhões - Foto: Divulgação/Ministério da Infraestrutura

As obras em um trecho da Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol) de 35,75 km, considerado sensível, serão retomadas. Com um aporte de R$ 467,9 milhões, a Infra S.A. assinou um contrato para a construção da estrutura entre Guanambi e Caetité (sudoeste do estado), no chamado traçado de Ceraíma.

A medida foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) de quinta-feira (5). O trecho em questão faz parte da chamada FIOL II, cuja extensão é de 481 km, entre as cidades de Barreiras (oeste da Bahia) e Caetité.



O traçado em questão é sensível, já que a malha iria passar às margens da barragem de Ceraíma, um reservatório de água responsável pelo abastecimento de diversos municípios do sudoeste baiano.

Divisão da Fiol

A Fiol está dividida em três trechos diferentes. O trecho 1, entre Ilhéus (sul da Bahia) e Caetité, já foi concedido à iniciativa privada e é administrado hoje pela mineradora Bamin. Já o 2 está em construção pela Infra S.A.

A ideia do governo é que após 68% das obras executadas, seja feita uma concessão da Fiol juntamente com a Ferrovia de Integração Centro-Oeste (Fico). Com a finalização da construção do trecho entre Guanambi e Caetité, remanescente do trecho 5F, a ferrovia ultrapassa esse percentual.

O Tramo 3, por sua vez, é o trecho final de aproximadamente 505 km a 900 km que conectará o oeste da Bahia ao Tocantins ou Goiás, unindo o sistema às Ferrovias Centro-Oeste (Fico) e a Ferrovia Norte-Sul (FNS), estabelecendo conexões entre o litoral brasileiro e o porto de Chancay, no Peru.