Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ECONOMIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ECONOMIA

FIOL: Retomada de trecho na Bahia terá investimento de R$ 467 milhões

Assinatura de contrato foi publicada no Diário Oficial da União (DOU)

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

06/03/2026 - 10:27 h | Atualizada em 06/03/2026 - 10:38

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Obras de trecho da Fiol no sudoeste da Bahia terão investimento de R$ 467,9 milhões
Obras de trecho da Fiol no sudoeste da Bahia terão investimento de R$ 467,9 milhões -

As obras em um trecho da Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol) de 35,75 km, considerado sensível, serão retomadas. Com um aporte de R$ 467,9 milhões, a Infra S.A. assinou um contrato para a construção da estrutura entre Guanambi e Caetité (sudoeste do estado), no chamado traçado de Ceraíma.

A medida foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) de quinta-feira (5). O trecho em questão faz parte da chamada FIOL II, cuja extensão é de 481 km, entre as cidades de Barreiras (oeste da Bahia) e Caetité.

Tudo sobre Economia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O traçado em questão é sensível, já que a malha iria passar às margens da barragem de Ceraíma, um reservatório de água responsável pelo abastecimento de diversos municípios do sudoeste baiano.

Leia Também:

Retomada da FIOL: veja o passo a passo para a volta das obras da ferrovia na Bahia
FIOL e Porto Sul: saiba quando novo mapa ferroviário da Bahia será entregue
Porto Sul, Fiol e Variante do Paraguaçu: a sequência certa para o desenvolvimento equilibrado da Bahia

Divisão da Fiol

A Fiol está dividida em três trechos diferentes. O trecho 1, entre Ilhéus (sul da Bahia) e Caetité, já foi concedido à iniciativa privada e é administrado hoje pela mineradora Bamin. Já o 2 está em construção pela Infra S.A.

A ideia do governo é que após 68% das obras executadas, seja feita uma concessão da Fiol juntamente com a Ferrovia de Integração Centro-Oeste (Fico). Com a finalização da construção do trecho entre Guanambi e Caetité, remanescente do trecho 5F, a ferrovia ultrapassa esse percentual.

O Tramo 3, por sua vez, é o trecho final de aproximadamente 505 km a 900 km que conectará o oeste da Bahia ao Tocantins ou Goiás, unindo o sistema às Ferrovias Centro-Oeste (Fico) e a Ferrovia Norte-Sul (FNS), estabelecendo conexões entre o litoral brasileiro e o porto de Chancay, no Peru.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia caetité FIOL guanambi

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Obras de trecho da Fiol no sudoeste da Bahia terão investimento de R$ 467,9 milhões
Play

Da fazenda à xícara, Igaraçu revela segredo por trás dos cafés especiais

Obras de trecho da Fiol no sudoeste da Bahia terão investimento de R$ 467,9 milhões
Play

SuperBahia tem expectativa de movimentar R$ 650 milhões

Obras de trecho da Fiol no sudoeste da Bahia terão investimento de R$ 467,9 milhões
Play

Mineração: Bahia sediará evento histórico que contará com pregão da Bolsa de Toronto

Obras de trecho da Fiol no sudoeste da Bahia terão investimento de R$ 467,9 milhões
Play

Megan, a "filha digital" da Bahia que revoluciona a segurança com IA

x