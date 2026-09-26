RECUPERAÇÃO
Roberta Roma segue internada em UTI após infarto e cateterismo
Exame não apontou obstruções graves nas artérias coronárias
A deputada federal e candidata à reeleição Roberta Roma (PL) permanece internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Cardíaca do Hospital Cárdio Pulmonar, na capital baiana.
A parlamentar apresentou um infarto e passou por um cateterismo neste sábado, 26. O exame não apontou obstruções graves nas artérias coronárias, e a equipe médica investiga se o quadro trata-se da síndrome de Takotsubo, também conhecida como “síndrome do coração partido”.
Mal estar durante evento
Roberta sentiu fortes dores no peito, com irradiação para o braço direito, durante um evento de campanha na cidade de Cruz das Almas.
Após receber os primeiros cuidados no município do Recôncavo, a deputada foi transferida para Salvador para a realização de exames complementares que confirmaram o infarto.
Quadro estável
De acordo com os últimos boletins médicos, a parlamentar apresenta quadro estável, encontra-se medicada, monitorada e em bom estado de espírito.
Ela segue sob os cuidados diretos do clínico geral Silvestre Sobrinho e do cardiologista Adriano Martins, chefe da UTI.
Em nota, familiares agradeceram as orações e as mensagens de apoio recebidas e informaram que novos comunicados serão emitidos conforme a evolução do diagnóstico.