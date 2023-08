Rui Costa pede ajuda a governadores para aprovar reforma tributária

Durante reunião do Consórcio Nordeste, o ministro da Casa Civil, Rui Costa pediu para que os governadores mobilizem as bancadas dos seus Estados no Congresso para aprovar a reforma tributária. Na oportunidade, ele também convidou os gestores estaduais a participarem do momento de votação.

“Um país tem que dar mais atenção onde se concentra pobreza, baixos indicadores sociais e índices menores de desenvolvimento. Por isso, acho fundamental e quero fazer convite a todos os governadores a mobilizar suas bancadas e estarem presentes agora no segundo semestre no Congresso Nacional nos temas relevantes de interesse do Nordeste”, afirmou o ministro, nesta quarta-feira, 26.



O ministro ainda relembrou a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da reforma tributária na Câmara dos Deputados. De acordo com o ex-governador da Bahia, o momento contou com a presença de outros governadores que acompanharam a votação presencialmente.

“É preciso que estejamos lá para que a legislação aprovada trate com equidade as regiões brasileiras e se garanta, portanto, a importantíssima reforma tributária”.

No evento, o governador Jerônimo Rodrigues (PT), foi representado pelo seu vice: Geraldo Júnior (MDB). Nesta quarta-feira, 26, conforme a agenda divulgada no site da Secretaria de Comunicação da Bahia (Secom), o chefe do Executivo baiano não tem compromisso programado.

O projeto da reforma tributária está em análise no Senado. A expectativa é que a matéria seja aprovada entre os meses de outubro ou novembro, segundo contou o senador Otto Alencar (PSD).