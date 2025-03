Saiba qual será o destino de Bolsonaro no Carnaval

Bolsonaro vai passar o feriado com a família em Angra dos Reis - Foto: Evaristo Sá | AFP

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) já sabe onde vai passar os dias de Carnaval. De acordo com a coluna de Igor Gadelha do portal Metrópoles, o ex-mandatário avisou aos aliados que vai passar o feriado com a família em Angra dos Reis, cidade do litoral do Rio de Janeiro onde ele possui uma casa de veraneio.

Durante o Carnaval de 2024, o ex-presidente se abrigou na embaixada da Hungria em Brasília. O fato foi revelado pelo jornal americano “The New York Times”, que teve acesso a vídeos do sistema de segurança da representação diplomática no Brasil.

Segundo a reportagem, as imagens captadas mostram que Bolsonaro chegou à embaixada de carro na noite do dia 12 de fevereiro, segunda-feira de Carnaval. No local, ele recebeu a visita de um dos filhos.

Quatro dias antes de Bolsonaro se abrigar na embaixada, a PF tinha apreendido o passaporte dele, com base em uma investigação que apura a participação dele em uma suposta tentativa de golpe em 2022.