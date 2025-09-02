Salvador pode ganhar 1º sambódromo em bairro histórico

Sambódromo da Marquês de Sapucaí - Foto: Fernando Frazão | Agência Brasil

Fora do eixo Rio-São Paulo, Salvador pode ter um sambódromo exclusivo para apresentação de grupos e escolas de sambas, no bairro do Comércio.

A medida é uma iniciativa do vereador Téo Senna (PSDB), que protocolou um projeto de indicação na Câmara Municipal da capital (CMS), ao prefeito Bruno Reis (União Brasil).

Um dos argumentos utilizados pelo tucano na apresentação da proposta deve-se ao tema do carnaval de 2026: o samba. A homenagem acontece no ano em que o gênero musical completa 110 anos.

“Considerando a importância para a Cidade de Salvador, e seus munícipes de possuir um local para apreciação e cultura do samba”, afirma Senna.

Para o vereador, a iniciativa é uma forma de valorizar a tradição cultural de Salvador e garantir infraestrutura adequada para que essa manifestação artística na cidade.

A escolha foi confirmada pelo chefe do Executivo, além da secretária de Cultura e Turismo (Secult), Ana Paula Matos (PDT), e do presidente da Saltur, Isaac Edington, em julho deste ano.

“Salvador sempre foi um ponto de partida para a cultura brasileira. Em 2026, vamos celebrar o samba como ele merece — com a grandeza de quem sabe o valor das suas raízes. A proposta vai inspirar a folia, teremos ações colaborativas com artistas, a presença de escolas de samba, blocos afros e toda a comunidade do samba está convidada para abrilhantar esse momento”, afirmou Bruno Reis.

O que é projeto de indicação?

O projeto de indicação é uma sugestão formal feita por um parlamentar ao Poder Executivo.

Deste modo, cabe ao prefeito Bruno Reis (União Brasil) criar ou não o novo espaço dedicado ao samba.