Salvador recebeu quase R$ 15 bilhões do governo Lula em 2024

Com 2,5 milhões de habitantes e 1,2 milhão de domicílios, Salvador fecha o ano de 2024 com intensa presença de programas, ações e serviços prestados pelo Governo Federal. A prefeitura recebeu R$ 3,1 bilhões em transferências de janeiro ao fim de novembro. Enquanto isso, cidadãos do município receberam mais de R$ 11,5 bilhões em repasses federais, via Bolsa Família, Auxílio Gás, Benefício de Prestação Continuada (BPC), previdência e seguro-desemprego ao longo do ano.

A força de programas sociais e políticas retomadas ou lançadas pelo governo Lula também chega na capital baiana em diversas outras vertentes. São mais de 51,5 mil estudantes beneficiados pelo Pé-de-Meia, com repasse de R$ 65 milhões no ano. Há 171 profissionais do Mais Médicos em atuação no município e 307 equipes do Brasil Sorridente. Mais de 232,6 mil pessoas foram beneficiadas com a retirada de medicamentos gratuitos pelo Farmácia Popular no ano, e 71% são mulheres.

Na área de infraestrutura, 8,9 mil moradias foram financiadas pelo FGTS no Programa Minha Casa, Minha Vida, por meio de um investimento de R$ 1,3 bilhão, e o PAC Seleções tem 607 empreendimentos em curso no município, entre Unidade Básica de Saúde, Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), policlínica, CEU da Cultura, Centro Comunitário pela Vida, projetos de arquitetura e engenharia de patrimônio histórico, projetos de contenção de encostas, urbanização de favelas, ônibus elétricos e prevenção a desastres.

“Temos uma missão nesse país. Temos o compromisso de melhorar a vida desse povo e de entregar esse país crescendo. O dado concreto é que o Brasil vive um momento excepcional do ponto de vista do crescimento econômico, do ponto de vista da geração de empregos, do ponto de vista do comércio”, afirmou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, num breve balanço de meio de gestão, no dia 20 de dezembro, em Brasília (DF).

“É esse país que queremos entregar de volta para a sociedade brasileira: um país melhor economicamente, socialmente, do ponto de vista industrial, do ponto de vista da respeitabilidade, do ponto de vista da educação. Em 2025 o trabalho continua”, completou o presidente, ao lado de ministros e ministras, na confraternização de fim de ano.