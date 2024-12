Santo Amaro: Presidente da Câmara tenta anular sessão que afastou prefeita

A Câmara Municipal de Santo Amaro afastou a prefeita Alessandra Gomes (PSD) em uma sessão marcada por polêmicas na segunda-feira, 2 - Foto: Divulgação

A Câmara Municipal de Santo Amaro afastou a prefeita Alessandra Gomes (PSD) em uma sessão marcada por polêmicas na segunda-feira, 2. A gestora ficará fora do cargo por 30 dias já que ela está encerrando seu mandato para a posse do prefeito eleito Flaviano Bomfim (União Brasil) no dia 1º de janeiro de 2025.

Leia mais

>> Prefeito de Quijingue determina fechamento das unidades de saúde

>> Prefeitura de Salvador dá novo passo para reforma da sede do Ilê Aiyê

Alessandra Gomes é acusada de improbidade administrativa por irregularidades, como uso de recursos do Fundeb (Fundo para educação básica) na contratação de servidores temporários, e comercialização clandestina de estruturas metálicas do município sem aprovação da Câmara Municipal.

A conturbada sessão foi conduzida pelo vice-presidente da Casa, vereador Gleiber (Avante). O presidente da Câmara, Fabinho (PT), acusa colega de ter desrespeitado o regimento interno, descumprindo ritos legais, como a instalação de uma comissão processante, notificação ao gestor, concessão de prazo para defesa e, finalmente, uma votação que atinge o mínimo do 2/3 da Casa. Na sessão liderada por Gleiber, apenas oito parlamentares estiveram presentes.

Ele garantiu que tomará todas as medidas cabíveis para sessão anular e seus efeitos. Fabinho também anunciou a publicação de uma nota de repúdio e um pedido de retratação pública do vice-presidente.

“Não podemos permitir que interesses pessoais ou partidários ultrapassem o respeito às instituições e à legalidade. Essa sessão foi crime contra à democracia e ao povo de Santo Amaro”, declarou Fabinho.