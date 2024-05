Seap do Rio diz não ter condições de receber Roberto Jefferson | A TARDE

A Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) do estado do Rio Janeiro afirmou ao Supremo Tribunal Federal (STF) não ter condições de tratar o ex-deputado Roberto Jefferson, que enfrenta problemas de saúde.



A declaração ocorreu após Alexandre de Moraes, ministro do STF, determinar uma avaliação médica para saber se Roberto Jefferson teria condições de voltar ao presídio Bangu 8.

Preso desde 2022, Roberto Jefferson está internado desde junho do ano passado no Hospital Samaritano. A Seap afirma que a recomendação é que ele continue na unidade particular.

