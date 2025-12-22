Secretário é investigado por roubo de areia em obra de R$ 200 milhões

Secretário é investigado por roubo de areia em obra do PAC - Foto: Reprodução/Freepik

Um secretário está sendo investigado em um esquema de roubo de areia para uma obra do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). O gestor chegou a ser alvo da Operação Minério, deflagrada pela Polícia Federal (PF) no ano passado.

Valdir Pereira Ramos Filho, secretário de Meio Ambiente de Praia Grande, litoral de São Paulo, é suspeito de ajudar nas licenças para a extração ilegal de areia.

A carga, conforme o Metrópoles, teria sido usada na construção da Vila de Pescadores de Cubatão, financiada em R$ 200 milhões pelo PAC.

Investigado após denúncia

Ramos Filho virou investigado pela PF após ser citado em uma denúncia anônima que faz parte dos indícios que embasaram a abertura do inquérito.

O secretário, à época, também conforme a denúncia, era gerente da Agência Ambiental de Santos da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) e teria ajudado a empresa de mineração Aguiar & Sartori a obter licença para extração de areia em uma área de preservação ambiental.

De acordo com as investigações da corporação, a obra na Vila dos Pescadores recebeu pelo menos 1,5 mil metros cúbicos de areia de cava extraída de uma área no Parque Estadual da Serra do Mar, uma unidade de conservação de Proteção Integral localizada em São Vicente, também no litoral de São Paulo.

A empresa teria vendido o material à Terracom Construções Ltda., contratada para fornecer areia à obra da Vila dos Pescadores.

