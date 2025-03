Sem consenso, votação da Lei da Ficha Limpa é adiada no Senado

Plenário do Senado Federal - Foto: Andressa Anholete | Agência Senado

Em meio aos impasses entre parlamentares e o governo, a votação para as mudanças na Lei da Ficha Limpa foi adiada no Senado nesta terça-feira, 18.

O documento que está em discussão trata sobre flexibilizar os prazos de inelegibilidade e alteram critérios da legislação, sancionada em 2010.

O projeto de lei que altera as regras de inelegibilidade estava previsto para ser analisado esta semana, mas enfrentou resistência dentro do próprio Congresso e ainda não tem nova data definida para votação.

Um dos motivos para adiar a votação foi a falta de consenso entre as lideranças e o governo para tratar sobre o tema.

Entenda o projeto

Os parlamentares discutem as seguintes mudanças nos critérios da Lei da Ficha Limpa:

PLP 192/2023 – Reduz o prazo de inelegibilidade de políticos condenados;

PLP 112/2021 – Integra o novo Código Eleitoral e pode mudar regras para registros de candidaturas;

PLP 141/2023 – Diminui o tempo de inelegibilidade de 8 para 2 anos;

PLP 316/2016 – Propõe modificações nos critérios que barram candidatos condenados pela Justiça.

Veja o que pode mudar

Redução do prazo de inelegibilidade – Atualmente, a lei impede políticos condenados em segunda instância de concorrerem por 8 anos. O novo texto pode diminuir esse prazo para 2 anos;

Flexibilização das condenações – Alguns projetos sugerem que determinados crimes, como os relacionados a abuso de poder político e econômico, não levem automaticamente à inelegibilidade;

Mudanças no registro de candidaturas – A proposta do novo Código Eleitoral pode alterar o funcionamento da Justiça Eleitoral no julgamento de impugnações.