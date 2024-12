Senado adia votação que libera jogos de azar no país

Os cassinos foram proibidos em 1946 pelo presidente Eurico Dutra a pedido da mulher dele, D. Carmela - Foto: Divulgação | Senado Notícias

O Senado Federal adiou a votação da proposta que autoriza cassinos, bingos e jogo do bicho, prevista para acontecer nesta quarta-feira, 4. A proposta abre a possibilidade para que o Ministério da Fazenda regulamente a atividade no país.

Os cassinos deverão funcionar em complexos integrados de lazer ou embarcações, segundo consta na proposta. Os locais devem conter acomodações hoteleiras de alto padrão, com, pelo menos, 100 quartos; locais para a realização de reuniões e de eventos sociais, culturais ou artísticos de grande porte.

Leia mais

>> Senadores buscam consenso para votar proposições polêmicas; veja lista

>> E a demagogia da proibição dos cassinos agora cai? Tudo indica

>>Senado quer votar projeto que legaliza jogos de azar ainda este ano

Nesse sentido, os estabelecimentos que optarem por colocar o cassino deverão pagar uma outorga trimestral para autorização de funcionamento, que varia entre R$20 mil e R$600 mil, além de uma taxa de 17% sobre a receita bruta. Os ganhadores de prêmios terão de pagar 20% sobre o recebimento líquido.

Já no caso dos jogos de bicho, será credenciada, no máximo, uma operadora de jogos e apostas a cada 700.000 mil habitantes em cada Estado ou no Distrito Federal.