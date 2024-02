Senado aprova urgência de projeto que acaba com ‘saidinha’ em feriados | A TARDE

Foi aprovado nesta quarta-feira, 7, no plenário do Senado, a urgência para votação do projeto que altera a Lei de Execução Penal e põe fim à possibilidade de saída temporária de presos em feriados e datas comemorativas, conhecida como "saidinha".



O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), decidiu fazer uma votação em forma simbólica. Com isso, em 50 segundos, Pacheco anunciou a pauta e deu o resultado. Os senadores Paulo Paim (PT-RS), Jorge Kajuru (PSB-GO), Randolfe Rodrigues (Sem Partido-AP) e Zenaide Maia (PSD-RN) foram contrários ao requerimento.

Com a urgência, a matéria não vai precisar passar por debate na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) do Senado, a última antes de ir para apreciação no plenário, que só deve acontecer depois do Carnaval.