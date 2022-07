Senado vai gastar mais de R$ 1,3 milhão em colchões, café e academia

Mesmo em recesso, o Senado Federal planeja gastar cerca de R$ 1,3 milhão em licitações para aquisições de sacos de café, material de academia e colchões novos para imóveis funcionais dos senadores nos próximos dias, de acordo com informações do portal Metrópoles.

Do montante, quase metade, R$ 627 mil, é destinado para a compra de "café em pó superior". De acordo com a Comissão Permanente de Licitação, 30 mil embalagens de 500g, com um preço orçado em R$ 20,90, serão adquiridas. Em 2020, o produto custava R$ 9,88.

De acordo com o Senado, o objetivo da compra é de manter "níveis ideais de estoque deste objeto de uso contínuo e diário nas diversas unidades administrativas" e suprir as necessidades das unidades administrativas e legislativas por um ano.

Além do café, o Senado deverá comprar 55 novos colchões para uso nos imóveis funcionais dos senadores, em um valor total de R$ 157.250. Serão comprados 30 conjuntos de cama box com colchão de molas por valor unitário de R$ 2,2 mil e 25 colchões de molas queen ao custo de R$ 3.650.

“A presente contratação visa atender parlamentares eleitos no próximo pleito eleitoral, ocasião em que o Senado Federal renovará um terço de sua atual composição e, também, substituir equipamentos danificados (inservíveis) nos apartamentos funcionais”, afima o texto do pregão.