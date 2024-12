Senador defende policial que jogou homem da ponte: "Não foi penhasco?"

Senador Jorge Seif - Foto: Jefferson Rudy | Agência Senado

O senador Jorge Seif (PL-SC) usou as redes sociais para defender o policial militar de São Paulo que jogou um homem do alto de uma ponte na Cidade Ademar, na zona sul da capital paulista. O congressista afirmou que estão “demonizando” a imagem dos agentes.

“Imprensa nacional demonizando a PM de SP. O erro dos policiais foi ter jogado o meliante em um córrego? Não foi do penhasco? Porque com essa Justiça sem vergonha, que libera vagabundo em audiência de custódia, levar para a delegacia e ser satirizado por criminoso é o fim do mundo”, disse o senador.

O caso passou a ser investigado pelo 3º Batalhão da Polícia Militar (PM) após tomarem conhecimento sobre o vídeo que repercutiu nas redes sociais.

O senador ainda prestou solidariedade ao policial militar que foi punido pelo caso. “Tomar um banho no córrego é prêmio. Minha solidariedade e apoio incondicional aos PMs e ao secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite. O ‘filósofo’ Sivuca já dizia em 1986: ‘Bandido bom é bandido morto’. Tá com pena das vítimas da sociedade? Leva para casa!”, completou o senador.

Já o secretário da Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, afirmou que “nenhum tipo de desvio de conduta” dos agentes de segurança será tolerado.

“Quero dizer para todos vocês que essa ação não encontra respaldo nenhum nos procedimentos operacionais da Polícia Militar, e eu determinei ao comando da Polícia Militar o afastamento imediato de todos os policiais envolvidos nessa ação.”

Depois do início das investigações, a Secretaria da Segurança Pública determinou o afastamento de 13 policiais envolvidos no caso.