Servidor público é acusado de alugar carro próprio para Prefeitura

Denúncia chama a atenção para inchaço da folha de pagamento em pleno período eleitoral - Foto: Reprodução | Instagram

A Prefeitura Municipal de Acajutiba, gestão do prefeito Jadiel Souza Jesus (MDB), enfrenta uma nova e grave ofensiva nos órgãos de controle. Documentos oficiais extraídos do sistema do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM-BA) fundamentam denúncia que aponta desvio de finalidade, uso irregular de recursos públicos e um explícito conflito de interesses envolvendo a cúpula do transporte municipal.

O foco das investigações é o servidor comissionado Jesiel Ribeiro de Santana, gerente de Transporte Escolar. De acordo com os dados levantados, entre março de 2025 e janeiro de 2026, o servidor foi beneficiado com 15 diárias para participar de eventos em Salvador.

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O problema reside na natureza das agendas, já que o questionamento da denúncia gira sobre o fato de que um gerente de frota participa de atos fora da competência do cargo, como fóruns da UNDIME, formações de alfabetização infantil e reuniões de planejamento financeiro com empresas de contabilidade.

Desvio e omissão

A denúncia sustenta que não há justificativa legal para o pagamento dessas diárias, uma vez que as atividades não guardam nexo com as atribuições do cargo de Santana.

Além da falta de relatórios de viagem, a situação expõe uma contradição administrativa, já que enquanto o gerente viajava para tratar de temas pedagógicos, a prefeitura acumulava denúncias pela omissão no lançamento de consumos de combustíveis no Sistema SIGA — tarefa que deveria ser fiscalizada justamente pela sua gerência.

Negócio em família

O ponto mais crítico da representação revela que Jesiel Santana é proprietário de um veículo sublocado à empresa Nascimento Souza Transportes e Serviços e Consultoria Eireli – ME. A empresa recebe pagamentos vultosos da Prefeitura de Acajutiba, inclusive com verbas carimbadas do SUS.

Na prática, o servidor responsável por gerir o transporte coloca o próprio carro para rodar pelo município via terceirizada, enquanto recebe verbas públicas para viagens alheias ao que lhe compete no cargo.

Números da gestão

Os gastos da administração Jadiel em 2025 reforçam a necessidade de lupa sobre as contas públicas. Em um orçamento com R$ 101,1 milhões em despesas pagas, saltam aos olhos os gastos com logística e pessoal:

Diárias: R$ 445.504,30

Combustíveis: R$ 4.022.490,51

Manutenção de Frota: R$ 1.137.744,93

A denúncia ainda chama a atenção para o inchaço da folha de pagamento em pleno período eleitoral, quando o atual gestor trabalhou para eleger o sucessor.

O caso agora segue para análise técnica dos conselheiros do TCM e do Ministério Público, que devem avaliar o pedido de sanções por improbidade administrativa.

A reportagem procurou a Prefeitura de Acajutiba e aguarda resposta aos questionamentos.