Sindpoc e partidos da base do governo discutem reestruturação salarial

Presidentes estaduais do PSB, PV e PCdoB, se reuniram com diretoria do Sindpoc - Foto: Divulgação

O Sindicato dos Policiais Civis do Estado da Bahia (Sindpoc) se reuniu com os presidentes estaduais do PSB, Lídice da Mata, do PV, Ivanilson Gomes e do PC do B, Geraldo Galindo na última quinta-feira, 12, para discutir sobre a implementação da reestruturação salarial dos policiais civis e solicitar apoio. Os partidos fazem parte da base aliada do governador Jerônimo Rodrigues (PT).

Segundo levantamento da Confederação Brasileira de Trabalhadores Policiais Civis (Cobrapol), de 2024, os policiais civis baianos recebem o 2° pior salário do Brasil.

A última Assembleia Geral Extraordinária, que aconteceu em 6 de setembro, no Hotel Fiesta, Itaigara, reuniu mais de 1400 policiais civis do Estado e a categoria rejeitou a contraproposta da gestão estadual que, de acordo com as entidades, "mostrou-se inviável e continua a refletir a desvalorização do trabalho desenvolvido pela categoria ".

O presidente do Sindpoc, Eustácio Lopes, alerta que a união de toda a categoria em prol da conquista de uma remuneração mais justa é essencial para que esta seja alcançada. “Precisamos nos posicionar frente à negociação com o Governo e nos organizar para alcançarmos o melhor resultado para todos ”, destaca Eustácio.

O investigador e diretor do Sindpoc, Jadilson Ferreira, salienta que o objetivo da reunião foi conscientizar os presidentes dos partidos sobre a necessidade da reestruturação salarial. "Queremos intervenção policial com baixa letalidade e com resultados expressivos como a última operação que fizemos e que foi apreendido cerca de meio bilhão de reais em bens e recursos. Então, precisamos que o trabalho que a gente vem desenvolvendo seja valorizado ".