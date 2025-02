Sobrinho de Bolsonaro é denunciado por atos antidemocráticos

Léo Índio também tem o nome envolvido no esquema de “rachadinha” que revelou um esquema de funcionários fantasmas na Alerj - Foto: Reprodução/Facebook

Conhecido como Léo índio, Leonardo Rodrigues de Jesus, sobrinho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) na manhã desta quarta-feira, 22, por participação dos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro. A informação é do Correio Braziliense.

O também ex-candidato a deputado distrital aparece em cima do Congresso Nacional e próximo ao Supremo Tribunal Federal (STF), local com circulação proibida para o público, em publicação feita nas redes sociais, no dia dos ataques aos Três Poderes.

O sobrinho de Bolsonaro chegou a se candidatar à Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) pelo PL nas eleições de 2022, mas não foi eleito. Ele também tem o nome envolvido no esquema de “rachadinha” que revelou um esquema de funcionários fantasmas na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) que repassavam parte do salário ao gabinete do atual senador Flávio Bolsonaro (PL).

Entre os crimes que Léo Índio é acusado, estão o de associação criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, com considerável prejuízo para a vítima, e deterioração de patrimônio tombado.

A PGR também exige a ele o pagamento de uma multa para reparação dos danos, com valor a ser fixado. Agora, cabe ao Supremo Tribunal Federal (STF) aceitar ou rejeitar a denúncia. Caso seja aceita, ele se tornará réu, alvo de uma ação penal.