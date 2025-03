Startups contratadas pelo TCU iniciam testes na fiscalização de obras

O TCU aposta na tecnologia para reforçar fiscalização - Foto: Divulgação

Três startups contratadas pelo Tribunal de Contas da União (TCU) através do Contrato Público para Solução Inovadora (CPSI) iniciaram a etapa de teste em ambiente real. O desafio lançado em abril de 2024 chamou os interessados a utilizarem recursos tecnológicos inovadores na fiscalização em larga escala de obras de calçamento e pavimentação de vias urbanas espalhadas pelos milhares de municípios brasileiros.

Com o auxílio da tecnologia, o Tribunal espera acompanhar de perto o andamento de obras que podem melhorar a qualidade de vida do cidadão que mora em uma grande capital ou no interior do país.

A AutoMageo, Colab e Prefeitura Eficiente foram as empresas selecionadas para implementar as etapas de P&D (Pesquisa e Desenvolvimento) previstas no CPSI. O objetivo é levar soluções inéditas ao mercado de fiscalização de obras públicas, explorando três rotas tecnológicas distintas.

A AutoMageo utiliza drones para a coleta de imagens aéreas que se transformarão em gêmeos digitais das obras a serem fiscalizadas. A empresa já realizou alguns voos com os equipamentos tanto para analisar a precisão e resolução das imagens quanto para avaliar a forma como elas podem ajudar nas ações de controle.

A Colab sugeriu proposta que envolve o crowdsourcing, método que usa a colaboração coletiva da sociedade para melhorar algum serviço. Nesse caso, a empresa vai captar informações fornecidas pelos cidadãos sobre as obras para subsidiar o TCU nas fiscalizações dos empreendimentos. Os primeiros testes com o aplicativo começaram no dia 17 de fevereiro em 10 obras selecionadas em municípios de dois estados.

A Prefeitura Eficiente apresentou uma abordagem mista para obter imagens por satélite, aerofotogrametria ou mesmo in loco. O uso de imagens orbitais geradas por satélites de alta definição é a proposta preferencial a ser testada. No momento, o grupo avalia a logística de obtenção e tratamento das imagens de satélite em um número reduzido de obras selecionadas.

Os testes realizados pelas três empresas até o final de fevereiro são preliminares e coletam dados em regiões reduzidas. A partir de março, as atividades de experimentação das startups serão mais abrangentes e vão envolver obras em todo o país. O período para avaliar a efetividade de cada solução apresentada se encerra em agosto. Após os testes, o TCU vai avaliar se as rotas são eficientes e se podem ou não ser utilizadas nas ações de controle do órgão.