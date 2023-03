STF: André Mendonça será relator de ações contra Nikolas Ferreira

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), André Mendonça, será o relator das ações contra o deputado federal Nikolas Ferreira (PL). O caso será julgado pela Corte. O bolsonarista fez discurso transfóbico no Dia Internacional da Mulher, celebrado na quarta-feira, 8, na Câmara dos Deputados.

O nome de Mendonça, que foi o indicado à Corte pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), teve a sua confirmação após sorteio para a relatoria das acusações contra o deputado federal.

Na data em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, o parlamentar colocou uma peruca para discursar na tribuna e falou que se sentia uma mulher transsexual e, por conta disso, teria “lugar de fala”.

“Hoje, no Dia internacional das mulheres, a esquerda disse que eu não poderia falar, pois eu não estava no meu local de fala. Então, eu solucionei esse problema aqui. Hoje eu me sinto mulher. Deputada Nikole”, disse Nikolas usando peruca amarela.

O deputado continuou discursando que as mulheres estariam “perdendo seu espaço para homens que se sentem mulheres". Eles estão querendo colocar uma imposição de uma realidade que não é a realidade”. afirmou.

Após o caso, deputados, entidades e siglas de oposição moveram ações contra o bolsonarista, com pedidos de cassação do mesmo.

“A transfobia ultrapassa a liberdade de discurso garantida pela imunidade parlamentar. Afinal, transfobia é crime. Eu, ao lado da bancada do PSB na Câmara, estou entrando com um pedido de cassação do mandato do deputado Nikolas Ferreira!”, disse Tabata Amaral.

