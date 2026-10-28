STF nega buscas da PF em endereços ligados a Flávio Bolsonaro

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O Supremo Tribunal Federal (STF) negou na manhã desta quarta-feira, 28, que tenha autorizado a Polícia Federal (PF) a cumprir mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que deixou o Brasil com destino aos Estados Unidos após perder a eleição.

A informação sobre a operação foi divulgada primeiramente pelo portal g1.

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"Não há nenhuma decisão judicial nesse sentido, tampouco realização de diligência policial ou de busca e apreensão", diz a nota da Suprema Corte.

A reportagem havia informado que um dos locais vistoriados pela PF seria a mansão do parlamentar em Brasília e que a operação tinha sido autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), com aval da Procuradoria-Geral da República (PGR).

Flávio é alvo de dois inquéritos

A decisão de Moraes que proibiu Flávio de deixar o Brasil foi tomada em um processo no qual o senador e o advogado Willer Tomaz são investigados por suspeita de lavagem de dinheiro em um suposto esquema que envolveria casas de apostas online, conhecidas como bets.

Os dois confirmam que são amigos, mas negam ser sócios e rejeitam qualquer irregularidade.

Flávio também é investigado pela Polícia Federal em um inquérito que apura possíveis crimes relacionados ao financiamento da produção do filme Dark Horse, sobre a trajetória do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Flávio viajou para os Estados Unidos

Flávio Bolsonaro e os familiares viajaram para os Estados Unidos na manhã desta quarta-feira, 28.

Segundo o site de monitoramento aéreo FlightAware, o voo partiu da Argentina às 6h22, no horário de Brasília, fez uma breve escala no Equador e seguiu para Miami.

A previsão era de chegada ao aeroporto Opa-locka Executive, na cidade americana, por volta das 10h40.