STF ouve última testemunha no julgamento de Bolsonaro por golpe

A última testemunha de defesa do “núcleo 1” da ação penal que apura suposta tentativa de golpe de Estado será ouvida nesta segunda-feira, 2, pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF). Hoje será o ex-ministro do Desenvolvimento Regional no governo de Jair Bolsonaro (PL), o senador Rogério Marinho (PL-RN).

Ao todo, já foram ouvidas 51 pessoas. Com a oitiva de Rogério Marinho, o ministro Alexandre de Moraes, o relator do caso, deve pedir que a Procuradoria-Geral da República (PGR) e as defesas informem se querem produção de novas provas e diligências para esclarecer os fatos.Os pedidos devem ser feitos em até 5 dias.

Logo após essa etapa, os ministros poderão iniciar os interrogatórios dos réus.

Caso

Em março deste ano, a Primeira Turma do STF formou unanimidade para tornar Anderson Torres, junto ao ex-presidente Jair Bolsonaro e mais seis pessoas réus por tentativa de golpe de Estado.

Os investigados passaram a responder ao processo na Suprema Corte, onde poderão ser considerados culpados ou inocentes.

